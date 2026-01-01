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    Kärcher oscillating sprinkler with black and yellow components, featuring adjustable settings.

    Béc tưới dao động OS 5.320 S

    Mã đơn hàng: 2.645-134.0

    Béc tưới dao động OS 5.320 S dùng để tưới các khu vực, sân vườn có diện tích vừa và lớn. Điều khiển lưu lượng có thể điều chỉnh (0-max.). Diện tích lên đến 320 m2.