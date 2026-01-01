Béc tưới dao động OS 5.320 S

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Quốc gia: Việt Nam
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Mã đơn hàng: 2.645-134.0Béc tưới dao động OS 5.320 S dùng để tưới các khu vực, sân vườn có diện tích vừa và lớn. Điều khiển lưu lượng có thể điều chỉnh (0-max.). Diện tích lên đến 320 m2.
Chiều rộng phun (2 bar) (m)
12
Chiều rộng phun (4 bar) (m)
16
Vùng phủ sóng (2 bar) (m)
5 - 16
Vùng phủ sóng (4 bar) (m)
6 - 20
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.777
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.897
Kích thước (D x R x C) (mm)
546 x 160 x 88
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