Mọi thắc mắc xin liên hệ tại đây!

    Kärcher oscillating sprinkler with black and yellow design, featuring adjustable nozzles and sturdy base.

    Béc tưới dao động OS 5.320 SV

    Mã đơn hàng: 2.645-135.0

    Béc tưới dao động OS 5.320 SV dùng để tưới các khu vực, sân vườn có diện tích vừa và lớn. Điều khiển lưu lượng có thể điều chỉnh (0-max.). Diện tích lên đến 320 m2.