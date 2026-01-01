Bộ con lăn màu vàng | Kärcher

Tăng gấp đôi khả năng làm sạch với bộ 2 con lăn microfibre dành cho máy lau sàn Kärcher EWM 2, FC 3 Cordless, FC 4-4, FC 5 và FC 7 không dây đảm bảo làm sạch nhẹ nhàng và bảo dưỡng tất cả các loại sàn cứng – bao gồm cả sàn gỗ. Các con lăn microfibre chất lượng cao không bị xơ, thấm hút tốt và cực kỳ bền. Các con lăn cũng có thể được giặt bằng máy ở nhiệt độ lên đến 60°C. Các con lăn có hai màu: vàng và xám. Sự khác biệt về màu sắc có nghĩa là những con lăn này có thể được sử dụng cho các nhiệm vụ khác nhau – ví dụ: một con lăn cho phòng tắm và một con lăn cho nhà bếp.