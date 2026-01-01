Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ đầu chà tròn | Kärcher

    Giá tốt
    Four Kärcher round brush attachments, two yellow and two black, with bristles, arranged on a white background.

    Bộ đầu chà tròn

    Mã đơn hàng: 2.863-264.0

    Bộ đầu chà dạng tròn được thiết kế rất thiết thực, 2 màu vàng và đen dùng để phân biệt các khu vực làm sạch khác nhau.