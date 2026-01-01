Bộ đầu chà tròn | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 2.863-264.0Bộ đầu chà dạng tròn được thiết kế rất thiết thực, 2 màu vàng và đen dùng để phân biệt các khu vực làm sạch khác nhau.
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.046
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.068
Kích thước (D x R x C) (mm)
40 x 26 x 26
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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