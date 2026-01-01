Bộ đầu chà tròn | Kärcher

Bộ đầu chà bao gồm 2 đầu chà màu đen và 2 đầu chà màu vàng, để sử dụng cho các khu vực cần lưu ý khác nhau như nhà bếp, nhà tắm,…Bàn chà kết hợp với hơi nước nóng giúp việc làm sạch trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

2 màu khác nhau (đen và vàng) Đảm bảo mức vệ sinh tuyệt đối khi phân biệt các loại bàn chà khác nhau cho từng khu vực (như bếp, vệ sinh, bồn rửa,…) Lông bàn chải được làm từ nguyên vật liệu cao cấp Nhanh chóng loại bỏ các vết bẩn cứng đầu. Độ bền cao