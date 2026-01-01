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    Kärcher water filter with black and grey cylindrical design, featuring the Kärcher logo on the side.

    Bộ giảm áp & Bộ lọc hạt

    Mã đơn hàng: 2.645-226.0

    Bộ giảm áp với bộ lọc làm giảm áp suất đầu vào từ tối đa 12 bar đến 4 bar tối ưu cho Kärcher Rain System®. Bộ lọc bảo vệ Kärcher Rain System® khỏi các hạt bụi bẩn.