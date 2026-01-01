Bộ giảm áp & Bộ lọc hạt

Bộ giảm áp có bộ lọc là một phần của Kärcher Rain System®. Nó làm giảm áp suất đầu vào từ tối đa 12 bar với áp suất đầu ra là 4 bar và được lắp đặt giữa ống nạp và Kärcher Rain System®. Bộ lọc hạt bảo vệ hệ thống khỏi các hạt bụi bẩn. Lớp phủ bộ lọc có thể dễ dàng tháo ra và làm sạch. Có một đầu nối vòi ở phía đầu vào, tương thích với tất cả các hệ thống bấm đã biết. Phía đầu ra là kết nối cho ống Kärcher Rain System® hoặc ống soaker. Các ống được gắn trực tiếp và cố định bằng đai ốc liên hợp mà không cần bất kỳ dụng cụ nào. Kärcher Rain System® hiệu quả kết hợp các ưu điểm của hệ thống tưới nhỏ giọt và hệ thống tưới nước thông thường. Nó hoạt động với áp suất lên đến 4 bar, có thể được điều chỉnh riêng cho hầu hết mọi loại vườn và hoạt động hoàn hảo với SensoTimer để kiểm soát việc tưới nước theo nhu cầu.

Bộ lọc tích hợp Bảo vệ Kärcher Rain System® chống lại các hạt bụi bẩn. Bộ giảm áp tích hợp Giảm áp suất đầu vào từ tối đa. Áp suất đầu ra 12 bar đến 4 bar. Lớp phủ bộ lọc có thể tháo rời Bộ lọc dễ làm sạch. Kiểu dáng tiện lợi Dễ cầm nắm.