Bộ giảm áp & Bộ lọc hạt

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Quốc gia: Việt Nam
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Mã đơn hàng: 2.645-226.0Bộ giảm áp với bộ lọc làm giảm áp suất đầu vào từ tối đa 12 bar đến 4 bar tối ưu cho Kärcher Rain System®. Bộ lọc bảo vệ Kärcher Rain System® khỏi các hạt bụi bẩn.
Ren kết nối
G3/4
Áp lực tối đa (bar)
12
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.146
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.176
Kích thước (D x R x C) (mm)
250 x 470 x 470
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
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