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    Kärcher watering timer with digital display and two soil moisture sensors.

    Bộ hẹn giờ tưới nước thông minh SensoTimer ST6 Duo eco!ogic

    Mã đơn hàng: 2.645-214.0

    Bộ hẹn giờ tưới nước thông minh SensoTimer ST 6 Duo eco! Ogic dựa trên nhu cầu tưới nước của cây trồng với sự hỗ trợ của 2 cảm biến vô tuyến riêng biệt để kiếm soát độ ẩm của nước.
    Khi kết nối các sản phẩm này với mạng lưới nước uống, bạn phải tuân thủ các yêu cầu của EN 1717. Nếu cần, hãy liên hệ các chuyên gia trước khi sử dụng. Chứa vật liệu nhân tạo.