Bộ khăn lau Microfibre | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 6.905-921.0Bộ khăn lau Microfibre bao gồm 1 khăn lau sàn và 1 khăn bọc cho phụ kiện cầm tay. Giúp việc vệ sinh nhanh chóng và dễ dàng hơn trên các bề mặt gạch lát, đá tự nhiên, linoleum và sàn PVC.
Màu sắc
Trắng
Trọng lượng (Kg)
0.047
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.087
Kích thước (D x R x C) (mm)
200 x 125 x 45
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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