Bộ khăn lau Microfibre | Kärcher

Bộ khăn lau Microfibre bao gồm 1 khăn lau sàn và 1 khăn bọc cho phụ kiện cầm tay. Giúp việc vệ sinh nhanh chóng và dễ dàng hơn trên các bề mặt gạch lát, đá tự nhiên, linoleum và sàn PVC.

Khăn lau sàn microfibres Bụi bẩn sẽ thấm vào khăn lau và được loại bỏ khỏi bề mặt một cách dễ dàng Phù hợp cho máy giặt ở nhiệt độ 60 độ C Khăn bọc phụ kiện tay cầm Bụi bẩn sẽ thấm vào khăn lau và được loại bỏ khỏi bề mặt một cách dễ dàng