Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ khăn lau Microfibre | Kärcher

    White microfiber cloth and cover set on a plain white background.

    Bộ khăn lau Microfibre

    Mã đơn hàng: 6.905-921.0

    Bộ khăn lau Microfibre bao gồm 1 khăn lau sàn và 1 khăn bọc cho phụ kiện cầm tay. Giúp việc vệ sinh nhanh chóng và dễ dàng hơn trên các bề mặt gạch lát, đá tự nhiên, linoleum và sàn PVC.
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