Bộ khăn lau nhà bếp Microfibre | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 2.863-265.0Bộ khăn lau vi sợi Microfibre được thiết kế riêng cho việc để làm sạch trong nhà bếp; bao gồm hai khăn lau cao cấp;
Màu sắc
Trắng
Trọng lượng (Kg)
0.125
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.205
Kích thước (D x R x C) (mm)
345 x 112 x 18
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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