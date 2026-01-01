Bộ khăn lau nhà bếp Microfibre | Kärcher

Bộ khăn lau microfibre cho bàn lau sàn EasyFix giúp việc vệ sinh sàn được hoàn thành một cách dễ dàng và hoàn hảo hơn bao giờ hết. Một hệ thống móc và vòng lặp cho phép khăn được cố định dễ dàng và nhanh chóng vào bàn lau sàn EasyFix và được tháo ra mà không cần phải tiếp xúc với bụi bẩn. Sử dụng khăn microfibre cho vòi phun cầm tay, giúp nhanh chóng loại bỏ các vết bẩn cứng đầu (ví dụ: trên bếp). Và khăn lau thép không gỉ microfibre được thiết kế đặc biệt cho công việc làm sạch trên các bề mặt thép không gỉ. Lưu ý: Bộ khăn lau nhà bếp Microfibre không sử dụng được cho các dòng máy SC đời cũ với bàn phun kẹp.

Sợi microfiber cao cấp Làm bong và kéo theo bụi bẩn để có kết quả làm sạch kỹ lưỡng trên tất cả các bề mặt. Có thể giặt bằng máy giặt với nhiệt độ lên đến 60 °C. Không sử dụng nước xả vải khi giặt. Tấm che microfibre với dây đàn hồi Dễ dàng gắn và tháo khăn lau. Không rơi tuột trong lúc làm việc. Hệ thống lắp - tháo tiện lợi Tháo dễ dàng bằng cách dẫm chân lên dây cài trên khăn. Không rơi tuột trong lúc làm việc. Dây cài trên khăn Không cần chạm tay vào bụi bẩn khi thay khăn lau: chỉ cần dẫm lên dây cài và nhấc bàn lau ra khỏi khăn lau. Khăn che phủ toàn bộ bàn lau sàn Lau các góc cạnh một cách dễ dàng. Khăn lau thép không gỉ chất liệu vi sợi microfibre cao cấp Bóng sạch không dấu vết. Hút sạch nước.