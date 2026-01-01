Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ khăn lau nhà bếp Microfibre | Kärcher

    White Kärcher cleaning cloths and a yellow microfiber cloth on a white background.

    Bộ khăn lau nhà bếp Microfibre

    Mã đơn hàng: 2.863-265.0

    Bộ khăn lau vi sợi Microfibre được thiết kế riêng cho việc để làm sạch trong nhà bếp; bao gồm hai khăn lau cao cấp;
    Yêu cầu báo giá