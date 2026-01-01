Bộ lọc cho máy AF 20 | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
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Mã đơn hàng: 2.863-056.0Hoạt động mạnh mẽ, hiệu quả cao: Bộ lọc thay thế cho máy lọc không khí AF 20 bao gồm vật liệu lọc H13 và có thành phần than hoạt tính được phủ kháng khuẩn.
Lưu lượng không khí (m³/h)
220
Đơn vị gói (Unit)
2
Trọng lượng (Kg)
0.264
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.381
Kích thước (D x R x C) (mm)
258 x 151 x 59
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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