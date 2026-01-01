Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ lọc cho máy AF 20 | Kärcher

    Giá tốt
    Two black rectangular air filters with mesh surfaces, standing upright on a white background.

    Bộ lọc cho máy AF 20

    Mã đơn hàng: 2.863-056.0

    Hoạt động mạnh mẽ, hiệu quả cao: Bộ lọc thay thế cho máy lọc không khí AF 20 bao gồm vật liệu lọc H13 và có thành phần than hoạt tính được phủ kháng khuẩn.