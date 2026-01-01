Bộ lọc cho máy AF 20 | Kärcher

Bộ lọc H13 với tỷ lệ than hoạt tính phủ kháng khuẩn cao giúp loại bỏ một lượng lớn chất độc hại trong không khí một cách đáng tin cậy với mức độ phân tách là 99,95% đối với đường kính hạt 0,3 µm. Bộ lọc giúp lọc sạch các loại bụi mịn, vảy da thú cưng, sol khí, mầm bệnh và thậm chí cả vi rút. Ngoài ra, lớp phủ kháng khuẩn của vật liệu lọc giúp loại bỏ vi trùng và vi khuẩn, đồng thời được bổ sung bởi lớp than hoạt tính giúp lọc mùi, hơi hóa chất, VOC (hợp chất hữu cơ dễ bay hơi) và các chất có hại khác từ không khí.

Bộ lọc H13 Bộ lọc H13 để loại bỏ mầm bệnh và vi khuẩn. Lọc sạch đến 99.95% Nguyên tố than hoạt tính Để lọc mùi khói bếp, mùi ẩm thấp và các loại khí độc hại như khí gas,…