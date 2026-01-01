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    Coiled yellow Kärcher garden hose with black stripes, accompanied by two yellow hose connectors and a black tap adapter.

    Bộ ống dây cấp nước 10m

    Mã đơn hàng: 2.645-258.0

    Bộ dây cấp nước (cho máy phun rửa, hệ thống tưới vườn). Bao gồm ống nước PrimoFlex® 10 m (½"), khớp nối thông thường và khớp nối 1 chiều Aqua Stop và bộ khớp nối phổ thông dành cho các đầu vòi không có ren.
    Khi kết nối với nguồn nước uống trực tiếp, cần tham khảo ý kiến chuyên gia.