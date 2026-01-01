Bộ ống dây cấp nước 10m

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.645-258.0Bộ dây cấp nước (cho máy phun rửa, hệ thống tưới vườn). Bao gồm ống nước PrimoFlex® 10 m (½"), khớp nối thông thường và khớp nối 1 chiều Aqua Stop và bộ khớp nối phổ thông dành cho các đầu vòi không có ren.
Chiều dài ống nước (m)
10
Kích thước cổ ren
G1/2
Màu sắc
Vàng
Trọng lượng (Kg)
1.185
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
1.345
Kích thước (D x R x C) (mm)
270 x 270 x 80
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