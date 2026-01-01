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    Kärcher coiled garden hose with spray gun and various connectors on a white background.

    Bộ ống xoắn ốc

    Mã đơn hàng: 2.645-178.0

    Ống xoắn 10 m, súng phun đa năng, 1 khớp nối Aqua Stop, chuôi nối G3/4, kết nối cho các phụ kiện trong nhà, giá đỡ treo tường.
    Khi kết nối với nguồn nước uống trực tiếp, cần tham khảo ý kiến chuyên gia.