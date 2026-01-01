Mọi thắc mắc xin liên hệ tại đây!

    Kärcher garden hose spray gun with adjustable nozzle, two yellow connectors, and black adapter on white background.

    Giải thưởng và bộ sưu tập độc quyền

    IF Design Award 2017

    Bộ súng phun đa năng Plus

    Mã đơn hàng: 2.645-290.0

    Được chế tạo cho nhiều ứng dụng tưới vườn khác nhau: súng phun đa chức năng bao gồm bộ chuyển đổi vòi và 2 đầu nối có tay cầm (một đầu có Aqua Stop).
    Khi kết nối với nguồn nước uống trực tiếp, cần tham khảo ý kiến chuyên gia.