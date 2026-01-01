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    Kärcher garden hose spray gun with yellow connectors and black adapters on a white background.

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    IF Design Award 2017

    Bộ súng phun

    Mã đơn hàng: 2.645-289.0

    Sẵn sàng tưới nước cho khu vườn của bạn: ngoài súng phun, bộ súng phun còn có một chuôi nối vòi nước và 2 khớp nối thông dụng bao gồm 1 khớp nối thường và 1 khớp nối van 1 chiều (Aqua Stop)
    Khi kết nối với nguồn nước uống trực tiếp, cần tham khảo ý kiến chuyên gia.