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Quốc gia: Việt Nam
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Mã đơn hàng: 2.645-289.0Sẵn sàng tưới nước cho khu vườn của bạn: ngoài súng phun, bộ súng phun còn có một chuôi nối vòi nước và 2 khớp nối thông dụng bao gồm 1 khớp nối thường và 1 khớp nối van 1 chiều (Aqua Stop)
Màu sắc
Vàng
Trọng lượng (Kg)
0.112
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.198
Kích thước (D x R x C) (mm)
167 x 42 x 142
Thiết bị
Các lĩnh vực ứng dụng