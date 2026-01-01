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    Five Kärcher drip irrigation nozzles with black clips and a black spike, arranged on a white background.

    Bộ vòi phun Micro

    Mã đơn hàng: 2.645-239.0

    Bộ vòi phun bao gồm các vòng phun, vòng đệm và vòng nhỏ giọt khác nhau để gắn vào Kärcher Rain System® nhằm mở rộng từng hệ thống tưới nước hiệu quả.