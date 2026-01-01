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    Kärcher surface cleaner with two extension tubes, featuring a yellow and black design with bristles.

    Đầu chà bề mặt PS 30 Plus Power

    Mã đơn hàng: 2.644-212.0

    Đầu chà sàn công suất PS 30 Plus loại bỏ bụi bẩn cứng đầu với ba đầu phun áp lực cao. Nhờ có đầu xoay bên hông, tất cả các góc và cạnh đều được làm sạch một cách dễ dàng.