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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.863-316.0Đảm bảo hút bụi nhanh chóng, dễ dàng: Với đầu hút ô tô, bạn có thể làm sạch các bề mặt vải trong ô tô và xung quanh nhà một cách thuận tiện và kỹ lưỡng.
Số lượng (Unit)
1
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn (mm)
35
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.08
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.214
Kích thước (D x R x C) (mm)
258 x 105 x 40
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