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    Black Kärcher vacuum cleaner nozzle attachment, angled view, showing brand logo on smooth surface.

    Đầu hút ô tô

    Mã đơn hàng: 2.863-316.0

    Đảm bảo hút bụi nhanh chóng, dễ dàng: Với đầu hút ô tô, bạn có thể làm sạch các bề mặt vải trong ô tô và xung quanh nhà một cách thuận tiện và kỹ lưỡng.