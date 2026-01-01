Đầu nối 3 ngõ

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.645-200.0Đầu nối 3 ngõ với 3 kết nối nước độc lập, điều chỉnh riêng biệt. Lý tưởng để kết nối ba ống với một vòi riêng lẻ.
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.29
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.342
Kích thước (D x R x C) (mm)
60 x 22 x 180
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