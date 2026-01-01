Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!

    Kärcher water distributor with three yellow adjustable knobs and multiple hose connectors.

    Đầu nối 3 ngõ

    Mã đơn hàng: 2.645-200.0

    Đầu nối 3 ngõ với 3 kết nối nước độc lập, điều chỉnh riêng biệt. Lý tưởng để kết nối ba ống với một vòi riêng lẻ.
    Khi kết nối với nguồn nước uống trực tiếp, cần tham khảo ý kiến chuyên gia.