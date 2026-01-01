Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!

    Black plastic connector with threaded end and ribbed design, lying on a white surface.

    Đầu nối G1/2

    Mã đơn hàng: 2.645-098.0

    Giúp kết nối các ống nước và các phụ kiện đầu phun tưới vườn