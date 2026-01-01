Đầu nối G1/2

Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 2.645-098.0Giúp kết nối các ống nước và các phụ kiện đầu phun tưới vườn
Kích thước cổ ren
G1/2
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.006
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.015
Kích thước (D x R x C) (mm)
39 x 39 x 25
Các lĩnh vực ứng dụng