Đầu nối G1 với bộ giảm G3 / 4

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Quốc gia: Việt Nam
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Mã đơn hàng: 2.645-007.0Đầu nối được thiết kế chắc chắn, để kết nối 2 đầu 1'' và 3/4''. Lý tưởng sử dụng cho các thiết bị đầu bơm tưới vườn của Kärcher. Tương thích với mọi ống nước và click systems.
Kích thước cổ ren
G3/4 + G1
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.019
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.026
Kích thước (D x R x C) (mm)
46 x 39 x 39
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