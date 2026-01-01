Đầu nối G1 với bộ giảm G3 / 4

Đầu nối được thiết kế chắc chắn, để kết nối 2 đầu 1'' và 3/4''. Lý tưởng sử dụng cho các thiết bị đầu bơm tưới vườn của Kärcher. Tương thích với mọi ống nước và click systems.

Chắc chắn Đảm bảo bền bỉ Giảm Giúp kết nối 2 đầu ren có kích thước khác nhau