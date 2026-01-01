Mọi thắc mắc xin liên hệ tại đây!

    Black Kärcher hose connector with threaded cap, shown on a white background.

    Đầu nối G1 với bộ giảm G3 / 4

    Mã đơn hàng: 2.645-007.0

    Đầu nối được thiết kế chắc chắn, để kết nối 2 đầu 1'' và 3/4''. Lý tưởng sử dụng cho các thiết bị đầu bơm tưới vườn của Kärcher. Tương thích với mọi ống nước và click systems.
    Khi kết nối với nguồn nước uống trực tiếp, cần tham khảo ý kiến chuyên gia.