Đầu nối G3/4

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Quốc gia: Việt Nam
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Mã đơn hàng: 2.645-006.0Đầu nối G3/4 cho phép kết nối vòi nước/ máy áp lực với khớp nối ống nước. Thiết kế phù hợp với hầu hết mọi loại ống nước trong gia đình.
Kích thước cổ ren
G3/4 + G1/2
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.014
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.023
Kích thước (D x R x C) (mm)
48 x 33 x 33
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