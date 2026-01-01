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    Black Kärcher hose connector with threaded cap, shown on a white background.

    Đầu nối G3/4

    Mã đơn hàng: 2.645-006.0

    Đầu nối G3/4 cho phép kết nối vòi nước/ máy áp lực với khớp nối ống nước. Thiết kế phù hợp với hầu hết mọi loại ống nước trong gia đình.
    Khi kết nối với nguồn nước uống trực tiếp, cần tham khảo ý kiến chuyên gia.