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    Kärcher high-pressure cleaner accessory with adjustable nozzle, black plastic, featuring directional arrow and mix/min settings.

    Đầu phun ngắn Vario Power 360° VP 145 S cho K 2 - K 4

    Mã đơn hàng: 2.643-253.0

    Đầu phun ngắn Vario Power 360° VP 145 S với khớp điều chỉnh 360 ° và khả năng điều chỉnh áp suất, lý tưởng để làm sạch các khu vực khó tiếp cận.