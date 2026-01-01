Đầu phun ngắn Vario Power 360° VP 145 S cho K 2 - K 4

Đầu phun ngắn Vario Power 360° VP 145 S với khớp điều chỉnh 360 ° và khả năng điều chỉnh áp suất, lý tưởng để làm sạch các khu vực khó tiếp cận.

Điều chỉnh liên tục Áp lực có thể tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu làm sạch. Tiết kiệm nước Không cần thay đổi thân phun. Khớp linh hoạt Có thể xoay 360°