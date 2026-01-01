Đầu phun ngắn Vario Power 360° VP 145 S cho K 2 - K 4

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.643-253.0Đầu phun ngắn Vario Power 360° VP 145 S với khớp điều chỉnh 360 ° và khả năng điều chỉnh áp suất, lý tưởng để làm sạch các khu vực khó tiếp cận.
Kích thước (D x R x C) (mm)
166 x 42 x 62
Trọng lượng (Kg)
0.183
Màu sắc
Đen
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.226
Thông tin sản phẩm
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