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    Kärcher hose connector, black and yellow, with textured grip and branded logo on the side.

    Giải thưởng và bộ sưu tập độc quyền

    IF Design Award 2017

    Đầu phun

    Mã đơn hàng: 2.645-264.0

    Nhỏ, thuận tiện và dễ dàng kết nối với ống dây tưới vườn: đầu phun lý tưởng cho các công việc tưới cây không phức tạp.