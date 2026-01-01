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Quốc gia: Việt Nam
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Mã đơn hàng: 2.645-264.0Nhỏ, thuận tiện và dễ dàng kết nối với ống dây tưới vườn: đầu phun lý tưởng cho các công việc tưới cây không phức tạp.
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.052
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.066
Kích thước (D x R x C) (mm)
131 x 36 x 36
Thiết bị
Thông tin sản phẩm
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