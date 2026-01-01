Đầu phun nhỏ rất thích hợp để tưới nước dễ dàng trong vườn. Với các kiểu phun có thể điều chỉnh liên tục, tia nước có thể được chuyển đổi linh hoạt giữa tia hình nón và tia phun theo nhu cầu. Có thể dễ dàng tưới nước cho các luống hoa và bồn cây, đồng thời có thể rửa sạch bụi bẩn cơ bản trên sân hiên hoặc bàn ghế sân vườn. Khi không sử dụng, có thể tắt dòng nước ngay trên đầu phun.

Các chế độ phun khác nhau: phun thẳng, phun theo hình nón Lý tưởng để tưới (vòi phun hình nón), để làm sạch (vòi phun thẳng). Tự thoát nước Bảo vệ khỏi hư hại do sương giá gây ra. Nhỏ và gọn Dễ sử dụng