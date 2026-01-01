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    Kärcher oscillating sprinkler with black base and yellow adjustment knob, designed for garden watering.

    Đầu phun tưới vườn Oscillating sprinkler OS 3.220

    Mã đơn hàng: 2.645-133.0

    Đầu phun tưới vườn OS 3.220 dùng để tưới nước cho các khu vực có phạm vi từ trung bình đến rộng lớn. Điều chỉnh phạm vi hoạt động không giới hạn. Cơ cấu truyền động bánh răng cực kỳ bền bỉ. Phạm vi hoạt động tối đa: 220 m2