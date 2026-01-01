Đầu phun tưới vườn Oscillating sprinkler OS 3.220

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Quốc gia: Việt Nam
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Mã đơn hàng: 2.645-133.0Đầu phun tưới vườn OS 3.220 dùng để tưới nước cho các khu vực có phạm vi từ trung bình đến rộng lớn. Điều chỉnh phạm vi hoạt động không giới hạn. Cơ cấu truyền động bánh răng cực kỳ bền bỉ. Phạm vi hoạt động tối đa: 220 m2
Khu vực rắc (2 thanh)
45 - 120 m²
Khu vực rắc (4 bar)
80 - 220 m²
Chiều rộng phun (2 bar) (m)
9
Chiều rộng phun (4 bar) (m)
13
Vùng phủ sóng (2 bar) (m)
5 - 14
Vùng phủ sóng (4 bar) (m)
6 - 17
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.43
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.541
Kích thước (D x R x C) (mm)
450 x 136 x 86
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