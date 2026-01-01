Đầu phun tưới vườn Rotating sprinkler RS 130/3

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Quốc gia: Việt Nam
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Mã đơn hàng: 2.645-019.0Đầu phun tưới vườn Rotating Sprinkler RS 130/3 lý tưởng cho công việc tưới vườn ở các khu vực có kích thước trung bình trở lên. Phạm vi hoạt động lên tới 133 m2.
Đường kính rắc (2 bar)
≤ 11 m
Đường kính rắc (4 bar)
≤ 13 m
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.157
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.198
Kích thước (D x R x C) (mm)
200 x 248 x 100
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