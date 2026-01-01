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    Kärcher rotating lawn sprinkler with black base and three metal arms, featuring yellow nozzles.

    Đầu phun tưới vườn Rotating sprinkler RS 130/3

    Mã đơn hàng: 2.645-019.0

    Đầu phun tưới vườn Rotating Sprinkler RS ​​130/3 lý tưởng cho công việc tưới vườn ở các khu vực có kích thước trung bình trở lên. Phạm vi hoạt động lên tới 133 m2.