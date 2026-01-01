Dây ống nước PrimoFlex® 1/2" – 20 m

Dây ống nước PrimoFlex® cao cấp. Chiều dài 20m. Cực kỳ bền chắc dưới tác động khắc nghiệt của môi trường. Bao gồm 3 lớp; Lớp vỏ ngoài chống tia UV; lớp giữa có tác dụng ngăn chặn nấm mốc phát triển bên trong ống. Chịu được nhiệt độ cao từ 0 đến +40 ° C. Chịu áp lực tốt đến 24 bar, chống xoắn vặn và không chứa chất phthalates gây hại cho sức khỏe.

Bảo hành theo chính sách Karcher Vietnam Tuổi thọ cao 3 lớp Chống xoắn Chịu áp lực lên đến 24 bar Bền bỉ Dễ sử dụng Dễ sử dụng Chịu nhiệt độ cao từ 0 đến +40 °C Bền bỉ Không chứa cadmium, bari và chì Không gây hại cho sức khỏe và môi trường Lớp giữa không thấm nước giúp ngăn chặn rêu mốc Đảm bảo độ bền cao Phthalate-free (< 0.1 %) quality garden hose Không gây hại cho sức khỏe và môi trường Chống tia UV Bền bỉ