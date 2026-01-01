Mọi thắc mắc xin liên hệ tại đây!

    Coiled yellow Kärcher garden hose with black stripes, resting on a white surface.

    Dây ống nước PrimoFlex® 1/2" – 20 m

    Mã đơn hàng: 2.645-138.0

    Dây ống nước PrimoFlex® 1/2" cao cấp. Chiều dài 20m. Cực kỳ bền chắc. Chịu áp lực tốt đến 24 bar và không chứa chất phthalates gây hại cho sức khỏe.