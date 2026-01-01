Dây ống nước PrimoFlex® 1/2" – 50 m

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Quốc gia: Việt Nam
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Mã đơn hàng: 2.645-139.0Ống dây Primo Flex® 1/2" – 50 m. Cực kỳ bền chắc. Chịu được nhiệt độ cao từ 0 đến +40 ° C. Chịu áp lực tốt đến 24 bar và không chứa chất phthalates gây hại cho sức khỏe.
Đường kính
1/2″
Chiều dài ống nước (m)
50
Màu sắc
Vàng
Trọng lượng (Kg)
5.55
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
5.595
Kích thước (D x R x C) (mm)
380 x 380 x 155
Thông tin sản phẩm
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