Dây ống nước PrimoFlex® 3/4" – 25 m

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.645-142.0Ống dây Primo Flex® 3/4" – 25 m. Cực kỳ bền chắc. Chịu được nhiệt độ cao từ 0 đến +40 ° C. Chịu áp lực tốt đến 24 bar và không chứa chất phthalates gây hại cho sức khỏe.
Đường kính
3/4″
Chiều dài ống nước (m)
25
Màu sắc
Vàng
Trọng lượng (Kg)
5.39
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
5.435
Kích thước (D x R x C) (mm)
380 x 380 x 155
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