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    Coiled yellow Kärcher garden hose with black stripes, resting on a white surface.

    Dây ống nước PrimoFlex® 3/4" – 25 m

    Mã đơn hàng: 2.645-142.0

    Ống dây Primo Flex® 3/4" – 25 m. Cực kỳ bền chắc. Chịu được nhiệt độ cao từ 0 đến +40 ° C. Chịu áp lực tốt đến 24 bar và không chứa chất phthalates gây hại cho sức khỏe.