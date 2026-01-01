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    Coiled yellow Kärcher garden hose with black stripes, resting on a white surface.

    Dây ống nước PrimoFlex® 5/8" – 25 m

    Mã đơn hàng: 2.645-140.0

    Ống dây Primo Flex® hose 5/8" – 25 m. Bền bỉ và không độc hại. Chịu được áp lực lên đến 24 bar, nhiệt độ từ -20 đến 65 °C.