Dây ống nước PrimoFlex® 5/8" – 25 m

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.645-140.0Ống dây Primo Flex® hose 5/8" – 25 m. Bền bỉ và không độc hại. Chịu được áp lực lên đến 24 bar, nhiệt độ từ -20 đến 65 °C.
Đường kính
5/8″
Chiều dài ống nước (m)
25
Màu sắc
Vàng
Trọng lượng (Kg)
3.68
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
3.784
Kích thước (D x R x C) (mm)
370 x 370 x 85
Thông tin sản phẩm
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