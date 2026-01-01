Dây ống nước PrimoFlex® 5/8" – 25 m

Dây ống nước PrimoFlex® 5/8" cao cấp và chiều dài 25 m, rất lý tưởng để tưới các khu vườn từ nhỏ đến lớn. Dây có ba lớp với lớp gia cố dệt chịu áp lực, không chứa phthalates (< 0,1 %), cadmium, bari và chì – nghĩa là hoàn toàn không chứa các chất gây hại cho sức khỏe. Lớp ngoài chống tia cực tím bền bỉ với thời tiết giúp bảo vệ vật liệu và lớp giữa trong suốt ngăn tảo tích tụ bên trong ống dây. Chịu áp lực tốt đến 24 bar. Chịu được nhiệt độ cao từ 0 đến +40 ° C.

Bảo hành theo chính sách Karcher Vietnam Đảm bảo bền bỉ 3 lớp Chống co rút Chịu áp lực lên đến 24 bar Đảm bảo bền bỉ Dễ sử dụng Dễ sử dụng Chịu nhiệt độ cao từ 0 đến +40 °C Đảm bảo bền bỉ Không chứa cadmium, bari và chì Không gây hại cho sức khỏe và môi trường Lớp giữa không thấm nước giúp ngăn chặn rêu mốc Đảm bảo chắc chắn và bền bỉ Phthalate-free (< 0.1 %) quality garden hose Không gây hại cho sức khỏe và môi trường Chống tia UV Đảm bảo bền bỉ