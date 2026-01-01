Đồng hồ hẹn giờ tưới WT 4

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Quốc gia: Việt Nam
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Mã đơn hàng: 2.645-174.0Đồng hồ hẹn giờ tưới WT 4 để tưới theo yêu cầu. Việc tưới nước bắt đầu và dừng lại theo thời gian đặt trước. Với màn hình có thể tháo rời cùng bộ điều hợp vòi và bộ lọc trước.
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.337
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.474
Kích thước (D x R x C) (mm)
115 x 120 x 125
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Các lĩnh vực ứng dụng