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    Kärcher water timer with black casing, yellow dials, and connection fitting, featuring numbered settings and control buttons.

    Đồng hồ hẹn giờ tưới WT 4

    Mã đơn hàng: 2.645-174.0

    Đồng hồ hẹn giờ tưới WT 4 để tưới theo yêu cầu. Việc tưới nước bắt đầu và dừng lại theo thời gian đặt trước. Với màn hình có thể tháo rời cùng bộ điều hợp vòi và bộ lọc trước.
    Khi kết nối với nguồn nước uống trực tiếp, cần tham khảo ý kiến chuyên gia.