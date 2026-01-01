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    Kärcher floor cleaner with accessories including a cleaning brush, detergent bottle, and charging stand on a white background.

    Hút bụi & lau sàn

    FCV 3

    Mã đơn hàng: 1.056-122.0

    • 3-trong-1 Xtra!Clean, dùng pin, thời gian hoạt động tối đa 30 phút
    • 3 chế độ bao gồm chế độ Advanced!Power
    • Trạm làm sạch
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    Các dòng máy hút lau của Kärcher giúp tiết kiệm tới 50% thời gian làm sạch, nhờ khả năng xử lý các loại bụi bẩn gia đình thông thường trên sàn nhà chỉ trong một bước duy nhất và không cần phải hút bụi trước khi lau.
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    Dựa trên các thử nghiệm của một phòng thí nghiệm độc lập
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    Chế độ Advanced!Power giúp loại bỏ ngay cả những vết bẩn cứng đầu và khô dính nhất nhờ lực hút mạnh hơn 60% và lượng nước nhiều hơn 20% so với chế độ tiêu chuẩn.