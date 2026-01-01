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    Black Kärcher ground spike with a circular holder, standing upright on a white background.

    Gai ống

    Mã đơn hàng: 2.645-237.0

    Mũi nhọn trên mặt đất được sử dụng để đặt và cố định ống Kärcher Rain System® và ống nối đất. Vòng cao su tích hợp trên điểm đính kèm đảm bảo độ bám tối ưu.