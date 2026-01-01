Mọi thắc mắc xin liên hệ tại đây!
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Quốc gia: Việt Nam
Mọi thắc mắc xin liên hệ tại đây!
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 2.645-237.0Mũi nhọn trên mặt đất được sử dụng để đặt và cố định ống Kärcher Rain System® và ống nối đất. Vòng cao su tích hợp trên điểm đính kèm đảm bảo độ bám tối ưu.
Kích thước (D x R x C) (mm)
24 x 25 x 169
Trọng lượng (Kg)
0.016
Màu sắc
Đen
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.114
Phạm vi cung cấp
Thông tin sản phẩm
Các lĩnh vực ứng dụng