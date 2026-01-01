Guồng ống CR 3.110

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Quốc gia: Việt Nam
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Mã đơn hàng: 2.645-210.0Guồng ống nhỏ gọn dùng để tưới cây trên ban công, sân thượng hoặc sân vườn nhỏ. Việc tháo và cuộn ống lên rất nhanh chóng và dễ dàng. Giải pháp lưu trữ tiết kiệm không gian hoàn hảo cho ngôi nhà bạn.
Chiều dài ống nước (m)
10
Công suất của ống (m)
10
Áp suất nổ (bar)
24
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
2.47
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
2.599
Kích thước (D x R x C) (mm)
145 x 285 x 330
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Các lĩnh vực ứng dụng