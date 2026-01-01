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    Kärcher hose reel with yellow and black design, accompanied by various connectors and a spray nozzle.

    Guồng ống CR 3.110

    Mã đơn hàng: 2.645-210.0

    Guồng ống nhỏ gọn dùng để tưới cây trên ban công, sân thượng hoặc sân vườn nhỏ. Việc tháo và cuộn ống lên rất nhanh chóng và dễ dàng. Giải pháp lưu trữ tiết kiệm không gian hoàn hảo cho ngôi nhà bạn.
    Khi kết nối với nguồn nước uống trực tiếp, cần tham khảo ý kiến chuyên gia.