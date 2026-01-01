Guồng ống cuốn HR 25

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Quốc gia: Việt Nam
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Mã đơn hàng: 2.645-041.0Sản phẩm có độ bền cao. Bao gồm móc treo tường, 15m ống nước 1/2'' PrimoFlex, đầu phun, bộ 4 khớp nối, đầu nước vào 3/4''. Sẵn sàng để sử dụng ngay.
Chiều dài ống nước (m)
15
Công suất của ống (m)
Tối đa 15
Áp suất nổ (bar)
24
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
2.84
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
3.45
Kích thước (D x R x C) (mm)
265 x 300 x 305
Thiết bị
Các lĩnh vực ứng dụng