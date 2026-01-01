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    Yellow Kärcher hose reel with a black handle and silver frame, coiled hose visible.

    Guồng ống cuốn HR 25

    Mã đơn hàng: 2.645-041.0

    Sản phẩm có độ bền cao. Bao gồm móc treo tường, 15m ống nước 1/2'' PrimoFlex, đầu phun, bộ 4 khớp nối, đầu nước vào 3/4''. Sẵn sàng để sử dụng ngay.
    Khi kết nối với nguồn nước uống trực tiếp, cần tham khảo ý kiến chuyên gia.