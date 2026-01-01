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    Kärcher hose reel with black casing and yellow nozzle, mounted on a wall bracket.

    Guồng ống cuốn tự động HBX 4.20

    Mã đơn hàng: 2.645-378.0

    • FlexChange: công nghệ tiên tiến giúp tháo hộp khỏi giá treo tường hoặc cọc cắm mà không cần dụng cụ.
    • Tự động thu ống
    • Có thể xoay 180° nhờ giá treo tường tiện dụng.