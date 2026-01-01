Guồng ống dây HR 3.20

Giá đỡ tường thực tiễn kết hợp cùng khả năng di chuyển linh hoạt: guồng dây này vừa được dùng để lưu trữ ống trên tường với giá đỡ đi kèm, vừa thuận tiện để sử dụng lưu động khắp khu vườn. Bộ HR 3.20 có thể dễ dàng tháo rời khỏi giá treo và mang đi thoải mái nhờ tay cầm công thái học. Với sự hỗ trợ của tay quay vận hành tự do, dây dẫn vườn có thể được cuộn lại nhẹ nhàng và lưu trữ gọn gàng, không bị xoắn hay rối gây khó chịu. Sản phẩm cũng ghi điểm nhờ thiết kế nhỏ gọn và độ ổn định cao nhờ trọng tâm thấp. Guồng dây đã được lắp ráp hoàn chỉnh và sẵn sàng sử dụng ngay với 20 mét dây dẫn vườn, các đầu nối, đầu nối vòi và vòi phun. Thiết bị cũng có khả năng chống tia UV và sương giá, giúp sản phẩm bền bỉ và cứng cáp để đáp ứng việc sử dụng hàng ngày. Kärcher cung cấp chế độ bảo hành 5 năm từ nhà sản xuất.

Tính năng 2 trong 1: giá treo tường và guồng ống di động trong một thiết bị Ống dây có thể được cất giữ trên tường cũng như sử dụng di động trong vườn. Giá treo tường Việc lắp đặt thiết bị lưu trữ tiện dụng này rất đơn giản và nhanh chóng. Tay quay có thể gập lại Cất trữ gọn nhẹ Kích cỡ nhỏ gọn Cất trữ gọn nhẹ Sẵn sàng sử dụng ngay Phụ kiện tưới nước được bao gồm trong phạm vi cung cấp. Kết nối ống nước Ngăn ngừa hiện tượng xoắn và gập ống, đảm bảo lưu lượng nước tối đa.