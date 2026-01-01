Guồng ống dây HR 3.20

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.645-372.0
Chiều dài ống nước (m)
20
Đường kính ống (mm)
13
Công suất của ống (m)
40 30 25
Áp suất nổ (bar)
24
Khoảng cách bu lông để lắp tường (mm)
160
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
1.998
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
5.665
Kích thước (D x R x C) (mm)
363 x 475 x 500
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm
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