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    Kärcher hose reel with yellow and black hose, mounted on a metal frame with a handle and crank.

    Guồng ống dây HR 3.20

    Mã đơn hàng: 2.645-372.0

    • Tính năng 2 trong 1: giá treo tường và guồng ống di động trong một thiết bị
    • Tiết kiệm không gian lưu trữ nhờ tay quay có thể gập lại và thiết kế nhỏ gọn.