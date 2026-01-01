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    Kärcher hose reel with a black casing, yellow nozzle, and grey handle, designed for garden use.

    HBX 2.10 Compact

    Mã đơn hàng: 2.645-388.0

    • Hộp cuộn ống nước cầm tay nhỏ gọn dùng để tưới các khu vực nhỏ như ban công, cũng như làm sạch sân hiên hoặc dụng cụ cắm trại.
    • Hệ thống cất giữ thông minh cho phụ kiện và đầu nối ống nước giúp ngăn nước rò rỉ khi cất giữ.
    • Với các phụ kiện đi kèm trong phạm vi cung cấp, hộp cuộn ống nước sẵn sàng để sử dụng ngoài trời ngay lập tức.
    Khi kết nối với nguồn nước uống trực tiếp, cần tham khảo ý kiến chuyên gia.