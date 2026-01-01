Hose set 1/2" 10m

Bộ dây dẫn này không chỉ dùng làm dây cấp nước cho máy phun rửa áp lực cao mà còn thích hợp để tưới vườn. Bộ sản phẩm gồm 10 m dây PrimoFlex® (1/2"), đầu nối vòi G3/4, một đầu nối dây và một đầu nối dây có tính năng Aqua Stop. Dây dẫn vườn 3 lớp với lớp sợi gia cường chịu áp lực không chứa phthalates (< 0,1%), cadmium, bari và chì – hoàn toàn không chứa chất gây hại cho sức khỏe. Lớp ngoài chống tia UV và chịu thời tiết giúp bảo vệ vật liệu, lớp giữa đục ngăn tảo hình thành bên trong dây. Áp suất nổ của dây là 24 bar. Dây dẫn nước này cũng sở hữu khả năng chịu nhiệt ấn tượng từ 0 đến +40 °C. Các dòng dây dẫn vườn của Kärcher cực kỳ linh hoạt, chắc chắn và chống xoắn gập. Kärcher cung cấp chế độ bảo hành 12 năm cho dòng dây PrimoFlex®.

Bộ ống nước vườn cho cấp nước Tất cả phụ kiện để kết nối máy phun rửa áp lực cao đều được bao gồm