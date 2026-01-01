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    Yellow Kärcher garden hose with black stripes, two yellow hose connectors, and a black adapter on a white background.

    Hose set 1/2" 10m

    Mã đơn hàng: 2.645-399.0

    Bộ dây dẫn cho máy phun rửa áp lực cao gồm 10 m dây PrimoFlex® (1/2"), đầu nối vòi G3/4, 1 × đầu nối dây và 1 × đầu nối dây có tính năng Aqua Stop.