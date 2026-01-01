Hose set 1/2" 10m

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Quốc gia: Việt Nam
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Mã đơn hàng: 2.645-399.0Bộ dây dẫn cho máy phun rửa áp lực cao gồm 10 m dây PrimoFlex® (1/2"), đầu nối vòi G3/4, 1 × đầu nối dây và 1 × đầu nối dây có tính năng Aqua Stop.
Đường kính
1/2″
Chiều dài ống nước (m)
10
Màu sắc
Vàng
Trọng lượng (Kg)
1.216
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
1.258
Kích thước (D x R x C) (mm)
280 x 280 x 65
Phạm vi cung cấp
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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