Hose trolley HT 3.20 Set

Xe đẩy guồng dây ổn định và chắc chắn giúp lưu trữ dây dẫn vườn tiết kiệm diện tích và rất thuận tiện khi sử dụng. Dây dẫn có thể được cuộn lại một cách tin cậy nhờ tay quay công thái học. Xe đẩy guồng dây này cũng ghi điểm với chân đế siêu rộng giúp ổn định tối đa, khả năng chống tia UV, chống sương giá và giá đỡ vòi phun tiện dụng ngay trên tay cầm. Bộ sản phẩm được trang bị 20 m dây dẫn, các phụ kiện tưới Kärcher và một vòi phun. Nhờ các cần gạt khóa nhanh cải tiến, tay cầm dạng ống lồng có thể được điều chỉnh thuận tiện đến độ cao phù hợp hoặc có thể hạ xuống hoàn toàn để cất giữ. Kärcher cung cấp chế độ bảo hành 5 năm từ nhà sản xuất. Xe đẩy guồng dây được cung cấp ở trạng thái đã lắp ráp hoàn chỉnh.

Độ ổn định và độ bền cao Nhờ vào phần đế cực rộng và trọng tâm thấp của guồng ống. Giá đỡ vòi tưới tiện lợi Vòi phun và ống phun có thể được treo trên giá treo tường để cất giữ thuận tiện. Cần gạt tháo nhanh để cố định tay cầm telescopic Cất trữ gọn nhẹ Tay cầm với thiết kế công thái học, không trơn trợt Dễ dàng sử dụng Tay quay có thể gập lại Cất trữ gọn nhẹ Kết nối ống nước Ngăn ngừa hiện tượng xoắn và gập ống, đảm bảo lưu lượng nước tối đa. Cố định các đầu ống Không bị rò rỉ nước sau khi sử dụng.