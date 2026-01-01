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    Kärcher hose reel with yellow hose, mounted on a wheeled frame with a handle and crank.

    Hose trolley HT 3.20 Set

    Mã đơn hàng: 2.645-364.0

    • Độ ổn định và chắc chắn cao nhờ đế cực rộng.
    • Thiết kế tiết kiệm không gian nhờ cần gạt tháo nhanh cho tay cầm telescopic và tay quay có thể gập lại.
    • Giá đỡ vòi tưới tiện lợi