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    Kärcher vacuum cleaner accessories including a floor nozzle, upholstery nozzle, and clip holder, all in black.

    Household kit

    Mã đơn hàng: 2.863-356.0