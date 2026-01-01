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    Yellow Kärcher high-pressure cleaner with hose, nozzle, and spray gun on a white background.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Máy phun rửa áp lực cao

    K 2 Classic

    Mã đơn hàng: 1.600-971.0

    Máy phun rửa áp lực cao K 2 Classic là sạch mạnh mẽ với hiệu suất làm sạch đến 20 m2/h, áp lực tối đa lên đến 110 bar, lưu lượng nước 360 l/h, công suất vận hành lên đến 1400 W.