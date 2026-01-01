Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Máy phun rửa áp lực cao
Mã đơn hàng: 1.600-971.0Máy phun rửa áp lực cao K 2 Classic là sạch mạnh mẽ với hiệu suất làm sạch đến 20 m2/h, áp lực tối đa lên đến 110 bar, lưu lượng nước 360 l/h, công suất vận hành lên đến 1400 W.
Điện áp (V)
220
Tần số (Hz)
50 - 60
Áp lực (MPa / PSI)
11 / Tối đa 1600
Lưu lượng (l/h)
330
Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
Tối đa 40
Công suất đầu vào định mức (kW)
1.4
Màu sắc
Vàng
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
3.324
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
4.824
Kích thước (D x R x C) (mm)
393 x 171 x 243
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm