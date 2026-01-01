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    Yellow Kärcher high-pressure cleaner with a black base and handle, featuring control knobs and a Kärcher logo.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Máy phun rửa áp lực cao

    K 2 Horizontal

    Mã đơn hàng: 1.599-151.0

    Nhỏ gọn và tiện lợi, máy phun rửa áp lực cao K 2 Horizontal là thiết bị lý tưởng để phun xịt rửa xe máy, sân vườn và xung quanh ngôi nhà của bạn.