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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Máy phun rửa áp lực cao
Mã đơn hàng: 1.599-151.0Nhỏ gọn và tiện lợi, máy phun rửa áp lực cao K 2 Horizontal là thiết bị lý tưởng để phun xịt rửa xe máy, sân vườn và xung quanh ngôi nhà của bạn.
Điện áp (V)
220 - 240
Tần số (Hz)
50 - 60
Áp lực (bar)
Tối đa 110
Lưu lượng (l/h)
300 - 360
Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
Tối đa 40
Công suất đầu vào định mức (kW)
1.4
Màu sắc
Vàng
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
4.7
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
6.579
Kích thước (D x R x C) (mm)
500 x 174 x 306
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm
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