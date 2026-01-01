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    Kärcher high-pressure cleaner set with accessories, including detergent bottles, hose, brush, and nozzles on a white background.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Máy phun rửa áp lực cao

    K 2 Power Control Car & Home

    Mã đơn hàng: 1.673-607.0

    • Hỗ trợ qua ứng dụng, hiệu suất làm sạch 20 m²/h
    • Tay cầm kéo dài, dây áp lực HD 5 m, ống hút chất tẩy rửa
    • Đầu phun Vario Power, đầu phun xoáy, bộ dụng cụ làm sạch xe hơi, bộ dụng cụ làm sạch gia đình.