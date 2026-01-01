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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Máy phun rửa áp lực cao
Mã đơn hàng: 1.118-001.0K 2 Power VPS là dòng máy phun xịt rửa với động cơ cảm ứng từ mạnh mẽ, phù hợp để làm sạch các vết bẩn xung quanh ngôi nhà, trong sân vườn, xe máy,... và đặc biệt là vệ sinh máy lạnh.
Điện áp (V)
230
Tần số (Hz)
50
Áp lực (bar)
20 - 100
Lưu lượng (l/h)
360
Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
Tối đa 40
Dây điện nguồn (m)
5
Màu sắc
Vàng
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
9.1
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
11.415
Kích thước (D x R x C) (mm)
352 x 170 x 287
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm
Hướng dẫn sử dụng
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