Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!

    Yellow Kärcher high-pressure cleaner with hose, spray gun, and various attachments on a white background.

    Giải thưởng và bộ sưu tập độc quyền

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Máy phun rửa áp lực cao

    K 2 Power VPS

    Mã đơn hàng: 1.118-001.0

    K 2 Power VPS là dòng máy phun xịt rửa với động cơ cảm ứng từ mạnh mẽ, phù hợp để làm sạch các vết bẩn xung quanh ngôi nhà, trong sân vườn, xe máy,... và đặc biệt là vệ sinh máy lạnh.