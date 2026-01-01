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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Máy phun rửa áp lực cao
Mã đơn hàng: 1.602-515.0
Áp lực (bar)
20 - Tối đa 110
Lưu lượng (l/h)
Tối đa 360
Diện tích làm sạch (m²/h)
20
Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
Tối đa 40
Công suất đầu vào định mức (W)
1400
Màu sắc
Vàng
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
4.39
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
5.98
Kích thước (D x R x C) (mm)
242 x 285 x 790
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Hướng dẫn sử dụng
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Thông tin sản phẩm
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