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    Yellow Kärcher high-pressure cleaner with hose, spray gun, and two lance attachments on a white background.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Máy phun rửa áp lực cao

    K 2 Premium

    Mã đơn hàng: 1.602-515.0

    • Hoạt động đáng tin cậy, hiệu suất làm sạch 20 m²/h
    • Dây áp lực HD 4 m, ống hút chất tẩy rửa
    • Đầu phun xoáy, đầu phun đơn