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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Máy phun rửa áp lực cao
Mã đơn hàng: 1.599-202.0Được trang bị để sử dụng để loại bỏ bụi bẩn nhẹ quanh nhà: K 2 Winner. Máy phun rửa áp lực cao/ máy rửa xe hoàn hảo để rửa xe , dụng cụ làm vườn và đồ nội thất sân vườn.
Điện áp (V)
220 - 240
Tần số (Hz)
50 - 60
Áp lực (MPa)
Tối đa 11
Lưu lượng (l/h)
Tối đa 360
Màu sắc
Vàng
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
3.914
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
5.168
Kích thước (D x R x C) (mm)
399 x 223 x 231
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm
Hướng dẫn sử dụng
Các lĩnh vực ứng dụng