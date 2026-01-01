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    Kärcher high-pressure cleaner set with yellow and black unit, hose, spray gun, nozzle, and accessories on white background.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Máy phun rửa áp lực cao

    K 2 Winner

    Mã đơn hàng: 1.599-202.0

    Được trang bị để sử dụng để loại bỏ bụi bẩn nhẹ quanh nhà: K 2 Winner. Máy phun rửa áp lực cao/ máy rửa xe hoàn hảo để rửa xe , dụng cụ làm vườn và đồ nội thất sân vườn.