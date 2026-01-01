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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Máy phun rửa áp lực cao
Mã đơn hàng: 1.603-220.0Máy phun rửa áp lực cao mạnh mẽ với động cơ làm mát bằng nước cải tiến - phù hợp cho mức độ bụi bẩn từ nhẹ đến trung bình.
Điện áp (V)
230
Tần số (Hz)
50
Áp lực (bar)
Tối đa 120
Lưu lượng (l/h)
Tối đa 380
Diện tích làm sạch (ft²)
25
Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
Tối đa 40
Công suất đầu vào định mức (W)
1600
Màu sắc
Vàng
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
12.12
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
16.1
Kích thước (D x R x C) (mm)
394 x 368 x 667
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm
Hướng dẫn sử dụng
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