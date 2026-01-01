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    Yellow Kärcher K3 high-pressure cleaner with hose reel, standing on wheels against a white background.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Máy phun rửa áp lực cao

    K 3 Deluxe Premium

    Mã đơn hàng: 1.603-220.0

    Máy phun rửa áp lực cao mạnh mẽ với động cơ làm mát bằng nước cải tiến - phù hợp cho mức độ bụi bẩn từ nhẹ đến trung bình.