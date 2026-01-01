Mọi thắc mắc xin liên hệ tại đây!

    Kärcher high-pressure cleaner set with yellow unit, black hose, spray gun, and two lance attachments.

    Giải thưởng và bộ sưu tập độc quyền

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Máy phun rửa áp lực cao

    K 3 Horizontal Plus

    Mã đơn hàng: 1.602-823.0

    • Hoạt động đáng tin cậy, hiệu suất làm sạch 25 m²/h
    • Dây áp lực HD 5 m, ống hút chất tẩy rửa
    • Đầu phun tùy chỉnh áp lực Vario Power, đầu phun xoáy