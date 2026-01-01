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    Kärcher high-pressure cleaner with hose, spray gun, and two lance attachments, all in yellow and black.

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    Máy phun rửa áp lực cao

    K 3 HR Plus

    Mã đơn hàng: 1.599-261.0

    Máy phun rửa K 3 HR Plus với cuộn ống và móc treo dây áp lực dễ vận hành, lý tưởng để loại bỏ bụi bẩn quanh nhà, xịt rửa xe. Các phụ kiện có thể được cất trữ trên thiết bị một cách tiện lợi.