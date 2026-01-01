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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Máy phun rửa áp lực cao
Mã đơn hàng: 1.599-261.0Máy phun rửa K 3 HR Plus với cuộn ống và móc treo dây áp lực dễ vận hành, lý tưởng để loại bỏ bụi bẩn quanh nhà, xịt rửa xe. Các phụ kiện có thể được cất trữ trên thiết bị một cách tiện lợi.
Điện áp (V)
220 - 240
Tần số (Hz)
50 - 60
Áp lực (bar)
Tối đa 120
Lưu lượng (l/h)
Tối đa 380
Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
Tối đa 40
Công suất đầu vào định mức (A)
6
Dây điện nguồn (m)
5
Màu sắc
Vàng
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
5.38
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
8.7
Kích thước (D x R x C) (mm)
296 x 283 x 805
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm
Hướng dẫn sử dụng
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