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Quốc gia: Việt Nam
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Máy phun rửa áp lực cao
Mã đơn hàng: 1.601-890.0
Số pha (Ph)
1
Điện áp (V)
220 - 240
Tần số (Hz)
50 - 60
Áp lực (bar / MPa)
20 - Tối đa 120 / 2 - Tối đa 12
Lưu lượng (l/h)
Tối đa 380
Diện tích làm sạch (m²/h)
25
Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
Tối đa 40
Công suất đầu vào định mức (kW)
1.6
Dây điện nguồn (m)
5
Màu sắc
Vàng
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
5
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
7.26
Kích thước (D x R x C) (mm)
275 x 279 x 803
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm
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