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    Kärcher high-pressure cleaner with two spray lances and a coiled hose, set against a white background.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Máy phun rửa áp lực cao

    K 3

    Mã đơn hàng: 1.601-890.0

    • Nơi để vòi phun xịt
    • Bình đựng chất tẩy rửa