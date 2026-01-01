Với Kärcher K 3 - Tạm biệt các vết bẩn thông thường. Máy phun rửa áp lực cao đi kèm súng phun kết nối nhanh (Quick Connect) và dây áp lực cao dài 6m, phù hợp cho việc sử dụng định kỳ quanh gia đình như vệ sinh xe đạp, hàng rào và xe máy. Áp lực nước có thể được điều chỉnh phù hợp với bề mặt cần làm sạch chỉ bằng cách xoay nhẹ đầu phun Vario Power (VPS). Đầu phun xoáy giúp loại bỏ ngay cả những vết bẩn cứng đầu nhất nhờ tia nước dạng xoáy. Ngoài ra, ưu điểm cho máy bơm của dòng K 3 còn được bảo vệ bởi bộ lọc nước nhằm gia tăng tuổi thọ sử dụng lâu dài.

Kết nối Nhanh Dây phun áp lực cao cơ động, tháo lắp nhanh chóng, giúp tiết kiệm thời gian và sức lực Giải pháp thùng chứa sạch Ngăn chứa chất tẩy rửa đơn giản hóa quy trình sử dụng chất tẩy rửa Lưu trữ phụ kiện trên máy Móc cáp rộng cho phép xếp gọn dây điện trực tiếp trên thiết bị.