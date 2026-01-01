Mọi thắc mắc xin liên hệ tại đây!

    Kärcher high-pressure cleaner with two nozzles and a coiled hose on a white background.

    Giải thưởng và bộ sưu tập độc quyền

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Máy phun rửa áp lực cao

    K 3 Power Control

    Mã đơn hàng: 1.676-100.0

    • Màn hình hiển thị áp suất, hiệu suất làm sạch 25 m²/giờ.
    • Bình chứa chất tẩy rửa, tay cầm kéo dài, dây áp lực HD 7 m
    • Đầu phun tùy chỉnh áp lực Vario Power, đầu phun xoáy