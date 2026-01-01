Máy K 3 Power Control có thể điều chỉnh mức áp lực trên đầu phun và hiển thị áp lực trên súng phun, thích hợp để làm sạch xe máy và sân vườn trong gia đình. K 3 Power Control còn gây ấn tượng với tay cầm dạng ống lồng có thể mở rộng để dễ dàng kéo và cất trữ máy sau khi sử dụng. Chân đế cũng có thể được sử dụng như một tay cầm thứ hai, giúp thiết bị được nâng lên dễ dàng. Máy không có chức năng hút nước, vui lòng cấp nước trực tiếp cho máy khi vận hành. Máy không bao gồm bộ dây cấp nước. Sản xuất tại Đức.

Ứng dụng Home & Garden Ứng dụng Kärcher Home & Garden giúp bạn trở thành một chuyên gia làm sạch. Tận dụng kiến ​​thức sâu rộng về Kärcher của chúng tôi để có kết quả làm sạch hoàn hảo. Dịch vụ toàn diện tiện lợi - tất cả thông tin trên thiết bị, ứng dụng và cổng Dịch vụ của chúng tôi. Súng phun Power Control với Kết nối nhanh và đầu phun Full control: Màn hình hiển thị các cài đặt được thực hiện. Bộ chuyển đổi Quick Connect giúp dễ dàng cố định dây áp lực và các phụ kiện. Tay cầm có thể điều chỉnh độ cao Dễ dàng kéo lên cao Thu gọn để việc cất giữ được tối ưu Giải pháp thùng chứa sạch Sạch sẽ và tiện lợi - ngăn chứa chất tẩy rửa có thể được tháo rời Ngăn chứa chất tẩy rửa đơn giản hóa quy trình sử dụng chất tẩy rửa Chất tẩy rửa Karcher tăng hiệu quả và bảo vệ, chăm sóc bề mặt.